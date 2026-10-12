Дания и Германия уже сделали свой выбор: в НАТО объяснили, как провалить план Кремля в Украине

Алексус Гринкевич / © Associated Press

Реклама

Европейским государствам следует усилить поддержку Украины в ответ на российские гибридные атаки против стран континента.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, сообщает Bloomberg.

Реклама

По словам генерала, Россия активизирует агрессивные действия против европейских стран. Среди них — нарушения воздушного пространства стран НАТО, поджоги, диверсии и кибератаки.

Реклама

«Они пытаются сломать нашу общую волю», — подчеркнул Гринкевич во время Варшавского форума безопасности 11 октября.

В качестве примера эффективной реакции на такие угрозы генерал привел Данию и Германию. После гибридных атак на их территории эти страны увеличили помощь Украине.

По мнению командующего, такая позиция верна, поскольку демонстрирует России, что давление на европейских союзников не поможет ей достичь поставленных целей.

«Это надлежащие ответы, которые показывают России, что целей, которых она стремится достичь, достичь невозможно», — объяснил Гринкевич.

Реклама

Он также обратил внимание, что российские гибридные операции продолжаются на фоне значительных потерь, которые армия РФ несет в войне против Украины.

В то же время украинские военные усиливают экономическое давление на Россию, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и центрам обработки данных, расположенных в глубине российской территории.

НАТО преимущественно оставляет за отдельными государствами право самостоятельно определять реакцию на подобные инциденты. В то же время Гринкевич заявил, что готов публично называть ответственных за такие действия, если соответствующая страна обратится к нему.

Отдельно генерал признал, что в Европе набирают популярность политические силы, выступающие против дальнейшей помощи Украине. Дополнительным испытанием для сторонников поддержки Киева станут выборы, запланированные в ряде европейских стран в 2027 году.

Реклама

Несмотря на это, Гринкевич убежден, что стратегическое значение Украины для безопасности Европы перевесит политические разногласия. Он считает, что даже те, кто сомневается в целесообразности помощи Киеву, впоследствии осознают ее важность для защиты собственных государств.

«Думаю, им очень скоро станет очевидно, что правильно делать и почему это необходимо для их собственной национальной безопасности», — отметил генерал.

Во время визита в Польшу Гринкевич также представляет подходы НАТО к обеспечению скорой победы над Россией в случае ее нападения на территорию НАТО.

По словам командующего, обнародование так называемой «теории победы» должно усилить сдерживание Москвы. Россия должна четко понимать, с какими последствиями столкнется при попытке захватить территорию одного из государств Альянса.

Предлагаемый подход предполагает сочетание беспилотников и технологий искусственного интеллекта с уже имеющимися военными преимуществами НАТО. В частности, Гринкевич отметил роль истребителей F-35.

В то же время, генерал подчеркнул, что при появлении соответствующих возможностей необходимо использовать шансы для дипломатического урегулирования российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что Москва может использовать дроны, кибератаки, диверсии и дезинформацию, чтобы проверить готовность НАТО реагировать на угрозы.

Мы ранее информировали, что Россия рассчитывает, что европейские страны не смогут долгое время противостоять ее намерениям продолжать войну против Украины.

Новости партнеров

Новости партнеров