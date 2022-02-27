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Дания осудила действия России в Украине и будет продвигать общеевропейский запрет на полеты для их самолетов

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Дания осудила действия России в Украине и будет продвигать общеевропейский запрет на полеты для их самолетов

Аэрофлот

Дипломат страны заявил, что миру нужно реагировать жестче на агрессию Кремля.

Дания будет продвигать общеевропейский запрет на полеты российских самолетов.

О таком решении на своей странице в Twitter сообщил глава датского МИД Йеппе Кофод.

«На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС мы будем продвигать общеевропейский запрет», – сообщил он.

Главный дипломат Дании также отметил, что на неспровоцированную российскую атаку на Украину следует реагировать наиболее жесткими из возможных мировых санкций и осуждением.

Напомним, что сегодня о подобных мероприятиях кроме Дании заявили еще Исландия и Италия. Всего же в списке закрывших небо для российских самолетов стран оказались 17 государств.

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