Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дания передала Украине инновационные дроны для разминирования: как они работают (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
41
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дания передала Украине инновационные дроны для разминирования: как они работают (видео)

Разминирование в Харьковской области

Беспилотники используются для обследования земли и воды.

Дания в рамках пакета помощи предоставила Украине инновационные дроны для разминирования.

Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.

"Министерство обороны Дании передало 6 дронов для разминирования в рамках пакета помощи Украине", — говорится в сообщении.

Эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе и водоемов, на наличие взрывоопасных предметов, отметил министр.

Ранее мы сообщали, что Командование Сил поддержки ВСУ показало, как работает комплекс разминирования Bozena-5.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
41
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация