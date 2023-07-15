Дания передала Украине инновационные дроны для разминирования: как они работают (видео)

Беспилотники используются для обследования земли и воды.

Дания в рамках пакета помощи предоставила Украине инновационные дроны для разминирования.

Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.

"Министерство обороны Дании передало 6 дронов для разминирования в рамках пакета помощи Украине", — говорится в сообщении.

Эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе и водоемов, на наличие взрывоопасных предметов, отметил министр.

Ministroy of Defense of Denmark было предоставлено 6 дронов для мини сканирования как часть своей package для Украины.

Эти дроны используются для нетехнической интерпретации территорий, включая территорию, для explosive ordnance. Это последний инновационный подход к… pic.twitter.com/aKhS50nQDr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 14 July 2023

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