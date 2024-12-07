Дания передала вторую партию F-16: сколько у Украины есть истребители и как это изменит ситуацию

Сегодня, 7 декабря, стало известно, что Украина получила от Дании вторую партию истребителей F-16. Теперь украинские воздушные силы имеют на вооружении почти эскадрилью таких самолетов.

Об этом заявил эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона.

Выходит, что в настоящее время Силы обороны имеют уже 17 этих современных истребителей. По стандартам НАТО, эскадрилья – это 17-21 самолет. По словам эксперта, такое количество F-16, имеющих ПС, позволяет использовать для стратегических задач. Впрочем, желательно иметь требуемое дополнительное оборудование.

"В принципе имеем эскадрилью. Это мощная защита воздушного пространства. Речь идет о расширении возможностей перехвата воздушных целей за счет авиационной составляющей… Безусловно, нужно говорить о том, что такое количество самолетов уже позволяет использовать их для стратегических задач. То есть для ударов по территории Российской Федерации. Федерации», – рассказал Храпчинский.

Эксперт объясняет, что для применения самолетов против КАБ требуется дополнительное оборудование — иностранные системы радиолокации. Кроме того, "желательно получить" самолеты дальнего радиоэлектронного обнаружения, обещанные Украине Швецией. Это существенно поможет ВСУ работать на линии боевого столкновения на приграничной территории РФ.

"Это позволит работать (самолетами F-16 — Ред) уже не только против КАБов, но и непосредственно по наземным целям, которых очень много на оккупированной территории и в РФ. Тем более, что орудия для работы на близком расстоянии, в частности, авиабомб, которые предоставлены США, есть в достаточном количестве. 270 или 950 км. То есть это уже зависит от разрешения наших западных партнеров", — подчеркнул Храпчинский.

По словам эксперта, Дания передает Украине обещанные истребители с определенным упреждением. Уже сейчас видна эффективность использования F-16 против воздушных целей во время вражеских атак.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря сообщил, что Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании. Самолеты, предоставленные Копенгагеном во время первой партии, уже работают в украинском небе.

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