Дания планирует первой поставить F-16 в Украину уже этим летом: сколько истребителей ждать

Это будут первые F-16 для украинской противовоздушной обороны.

Дания, вероятно, станет первой страной, которая передаст Украине обещанные истребители F-16. Пока все идет по плану.

Об этом в эксклюзивном комментарии "24 Канала" заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Идем по графику

Глава МИД Дании говорит, что он гордится инициативой, созданной его страной вместе с Нидерландами по передаче истребителей для Киева. По словам министра, его правительство имело "прекрасное сотрудничество с Украиной" по этим вопросам.

Ларс Люкке Расмуссен вспоминает, что сначала были определенные вызовы – проблемы со знанием языка и другое, но это удалось преодолеть.

"Итак, мы точно планируем, что сможем поставить первые шесть самолетов F-16 этим летом, мы идем по графику. И, скорее всего, это будут первые F-16 для украинской противовоздушной обороны", — сказал министр иностранных дел Дании.

Напомним, что всего в Копенгагене обещали предоставить Украине 19 истребителей. В этом году можно рассчитывать на первые F-16 от Нидерландов. Амстердам решил передать Киеву больше самолетов, чем сначала планировал. Так, он увеличил поставку на 6 самолетов и таким образом предоставит Киеву 24 истребителя.

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