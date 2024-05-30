Дания позволит использовать свои F-16 по целям в России

Глава МИД Дании отметил, что возможность атаковать военные объекты на территории агрессора – это часть самообороны.

Дания позволит Украине использовать переданные истребители F-16 для ударов по военным целям на территории России.

Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает "Европейская правда".

Расмуссен так отвечал на вопрос, позволит ли Дания Украине использовать переданные его государством истребители F-16 для ударов по объектам на российской территории:

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"Краткий ответ – да".

Министр отметил, что это не какая-то новая позиция. Она является частью передачи F-16 Украине.

"Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы изначально четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора", — рассказал глава МИД Дании.

К слову, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо накануне заявил, что ВСУ будет позволено использовать западные F-16 только для ударов по территории Украины.

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