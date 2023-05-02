Дания приняла решение о передаче Украине нового пакета военной помощи: что в него вошло

Украина от Дании получит новый пакет военной помощи на общую сумму более 250 млн долларов.

Парламент Дании принял решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму более 250 млн долларов.

Об этом сообщил руководитель Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, пишет датский вещатель DR.

Как отмечается, новый пакет военной помощи будет включать, в частности, поддержку противовоздушной обороны.

"Этот новый пакет помощи означает, что мы помогаем украинской противовоздушной обороне. На это есть спрос", – заявил глава Минобороны страны.

Кроме того, речь идет о машинах для разминирования, боеприпасах, полевых мостах и средствах на противовоздушную оборону.

"Это поможет поддержать возможности, которых не хватает украинской стороне для успешного наступления сейчас, когда украинцы планируют отвоевать оккупированные россиянами территории. Это пожертвование, которое, надеемся, поможет обеспечить Украине еще лучшую основу для того, чтобы стать хозяйкой в собственном доме", – добавил. Поульсен.

Напомним, что Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли внедорожники и сухпайки для украинских военных.

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