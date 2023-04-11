Дания сделала заявление о передаче Украине истребителей F-16

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что решение о передаче Украине самолетов F-16 должно приниматься совместно со странами-союзниками.

Об этом он сказал на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"Дания также знает о запросе Украины о предоставлении истребителей F-16. Считаю, что первым шагом должна стать тренировка ваших пилотов. Надеюсь, у нас будет подобная дискуссия, но я должен подчеркнуть, что решение о передаче самолетов должно быть утверждено совместно с другими странами-союзниками", – подчеркнул Поульсен.

Напомним, к лету Дания начнет передачу Украине 100 танков Leopard 1.

Болгария готова передать украинским пилотам истребители МиГ-29. Впрочем, страна готова сделать это не безвозмездно, а через треугольное соглашения с другими странами.

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