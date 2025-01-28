Дания усиливает оборонительные расходы на фоне заявлений Трампа: что известно

Это первый шаг к укреплению обороны и безопасности в регионе.

В Дании договорились о новом соглашении по Арктике и Североатлантическому региону на фоне заявлений нового главы США Дональда Трампа. Она содержит инициативы по финансовым обязательствам на сумму около 14 миллиардов датских крон.

Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

"Мы должны признать тот факт, что существуют серьезные вызовы в области безопасности и обороны в Арктике и Северной Атлантике. По этой причине мы должны усилить свое присутствие в регионе. Такова цель этого соглашения, которое прокладывает путь для дальнейших инициатив уже в этом году", – заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

В частности, речь идет о:

три новых арктических военно-морских судна;

дополнительные дальние беспилотники и спутники;

улучшение ситуационной осведомленности и разведки

увеличение числа участников базовой военной подготовки в Арктике

Соглашение было заключено совместно с властями Дании, политическими партиями и правительствами Гренландии и Фарерскими островами. Стороны также договорились о проведении переговоров по второму соглашению по этому вопросу в первой половине 2025 года.

"Гренландия сталкивается с меняющимся ландшафтом безопасности. Я довольна шагами, которые мы предпринимаем для повышения безопасности в Гренландии и вокруг нее с помощью этого частичного оборонного соглашения. Naalakkersuisut с нетерпением ждет продолжения диалога с правительством Дании", — говорит Вивиан Моцфельдт, министр государственности и зарубежных дел.

Стороны соглашения стремятся улучшить возможность наблюдения и поддержки суверенитета в регионе. В то же время, поддержка усилий союзников и НАТО в Арктике и Северной Атлантике имеет важное значение для укрепления общей безопасности и обороны.

Напомним, во время 45-минутного разговора премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом напряженную ситуацию по Гренландии. Как стало известно, Трамп не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы против Дании, если страна не согласится на его требования по территории.

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