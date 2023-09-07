Данные о Суровикине исчезли с сайта Минобороны РФ: аналитики спрогнозировали судьбу генерала

Российский генерал Сергей Суровикин находится в опале. Его профиль удалили с сайта Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны ( ISW ) не исключают, что Суровикину готовят должность, но не в военной сфере.

"Удаление профиля Суровикина само по себе не примечательно – российское военное руководство сняло Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами в августе 2023 года. И отсутствие его профиля на сайте Минобороны может быть простым отражением этого факта", – указали в ISW.

Депутат Госдумы РФ генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин говорил, что Суровикин занял новую должность в системе СНГ.

Аналитики считают, что Кремль "наказывает генералов, плохо выполняющих командные функции в Украине".

Напомним, что Сергей Суровикин занимал должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В октябре 2022 года его отправили командовать спецоперацией в Украине. Но уже в январе 2023 года Суровикина сместили с должности командующего и назначили заместителем нового главнокомандующего.

После мятежа, организованного покойным основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, в РФ начались чистки среди высших военных чиновников, подозреваемых в причастности к бунту. По всей вероятности, среди задержанных был и генерал Суровикин.

Анонимные американские и российские источники утверждают, что теперь генерал с позывным "Армагеддон" находится на свободе, однако ограничиваются ли его передвижения — неизвестно.

Представитель украинских спецслужб Андрей Юсов отметил, что Украину устраивают перестановки в российском военном командовании. Они отрицательно будут отражаться на боеспособности ВС РФ и боевом духе оккупантов.

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