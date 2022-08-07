Дантес назвал сумму, которую собрали для Украины во время благотворительных концертов в Израиле

Украинский певец Владимир Дантес назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительных концертов в Израиле "Доброго вечора! Ми з України".

Так, во время выступлений артистов устраивались аукционы. В результате на помощь Украине неравнодушные перечислили 548 тысяч гривен.

Об этом Дантес написал в своих Instagram-stories.

Как отметил музыкант, эти деньги пошли на приобретение эвакуационного транспорта, разработку украинского беспилотника "Жебрак 2" для подразделения "Азов", на тактическую медицину для ВСУ и помощь пострадавшим во время войны.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Отметим, в общей сложности во время тура было собрано 3 379 904 гривны. Вырученные средства перевели в благотворительный "Фонд Маша" на гуманитарную помощь детям, пострадавшим от жестоких действий агрессора.

Напомним, Даша Астафьева пожертвовала немалую сумму денег приюту для собак. Певица на более чем месяц обеспечила четырехлапым кормом.

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