Даша Астафьева, которая готовит еду для ВСУ, призвала украинцев заниматься волонтерством

Также знаменитость рассказала, чего им не хватает на кухне.

Известная украинская актриса и певица Даша Астафьева с первых дней войны начала заниматься волонтерством.

Тоже самое она и советует сделать всем украинцам, которые могут чем-то помочь. Это поможет не только отвлечься от негативных новостей, но и почувствовать себя полезным.

"Я предлагаю всем друзьям и всем, кто мне пишет, искать по своему месту нахождению какие-то волонтерские центры. Иногда люди очень боятся, волнуются. Они не могут выйти из укрытия, они не могут выйти из дома. Поэтому они ведут свою какую-то работу. Я говорю, что надо, если у вас есть возможность, выходить и искать пожилых людей и помогать им. Я так делаю каждый день", — рассказала Даша в эфире телемарафона.

Сама исполнительница готовит еду для украинской армии на кухнях столичных ресторанов. Певица говорит, что продуктов у них достаточно. Впрочем, у них не хватает термопосуды.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

"Мы постоянно ищем посуду, которая сохраняет температуру. Потому что иногда очень далеко везут то, что мы готовим", — сказала Астафьева.

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