"Даст Бог, свидимся": в Беларуси найден телефон российского оккупанта, погибшего в Украине (фото)

Захватчик входил в группировку, которая участвовала в военных действиях в Житомирской области, осуществляла захват ЧАЭС и штурмовала северо-западные пригороды Киева.

В Беларуси обнаружен телефон военного вооруженных сил РФ, который, по словам знакомого, погиб в Украине.

Редакция гомельского издания "Флагшток" получила в распоряжение утраченный смартфон, принадлежавший майору замкомандира роты по воспитательной работе 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вс РФ Павлу Юрьянову.

На устройстве, которое он потерял в Беларуси, хранились фото и личная переписка с женой в Viber и сослуживцами в чатах Telegram и WhatsApp. В телефоне удалось обнаружить большое количество интересных подробностей. Например, еще перед отправкой в Беларусь, военную куртку и китайскую радиостанцию ему купила жена, а не выдали в армии, что говорит о слабых материально-технических поставках военнослужащих ВС РФ.

Из информации в телефоне, удалось установить, что местом промежуточной дислокации бригады Юрьянова был Речицкий район. Более того, еще 4 февраля 2022 года он написал жене, что может больше никогда не вернуться домой.

В одном из чатов также были найдены шифры переговорной таблицы, содержащие названия поселений Гомельской области: полигоны Борщевка и Барановичи, н.п. Речица, н.п. Безуевое. Отметим, что в с. Безуев в январе-феврале 2022 г. размещался полевой лагерь ВС РФ.

Также в чате сообщалось, что свое вооружение и технику ВС РФ выгружали в "брошенной деревне". По координатам журналисты установили, что это село в урочище Дерновичи на территории Полесского радио-экологического заповедника.

И сама группировка, сформированная западнее реки Припять, участвовала в военных действиях в Житомирской области, осуществляла захват Чернобыльской АЭС, а также штурмовала северо-западные пригороды Киева.

В одной из соцсетей издание спросило о судьбе Юрьянова его знакомого. Он сообщил, что Юрьянов погиб в Украине в марте 2022 года.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 710 оккупантов — наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. С начала широкомасштабного вторжения потери РФ в Украине перевалили за 77 тысяч личного состава.

Сюрпризы от россиян, ситуация на границе с Беларусью и отключение света в Украине - Евгений Енин

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