Даст ли результат всеобщая мобилизация в России: объяснил бывший генерал США

России всеобщая мобилизация вряд ли соберет много людей, которые могут пойти на войну против Украины.

В России всеобщая мобилизация скорее всего не даст своих плодов. В случае, если ее объявят, потребуется минимум несколько месяцев для подготовки и экипировки бойцов-оккупантов.

Об этом в интервью РБК-Украине сообщил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес.

"Если предположить, что Кремль действительно объявит общую мобилизацию, я сомневаюсь, что очень много людей удастся привлечь", — подчеркнул бывший генерал США.

По его словам, на экипировку и подготовку мобилизованных воинов к войне уйдут недели и даже месяцы. Однако это не гарантирует, что их первыми не убьют или ранят, поскольку у них нет опыта и низкая мотивация.

Напомним, что украинские военные в Херсонской области сбили очередной российский штурмовик Су-25.

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