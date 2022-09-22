"Даст нам возможность освободить наши территории": Кулеба назвал лучший способ остановить Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул в ООН важность предоставления Украине необходимого оружия и привлечения России к ответственности.

Лучшим способом остановить кремлевского диктатора Путина является предоставление Украине необходимого оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии Совета Безопасности ООН высокого уровня, на котором обсудят вопросы привлечения России к ответственности за вторжение в Украину.

"Принцип территориальной целостности каждого государства-члена чрезвычайно важен. Поэтому мы воспользуемся этой возможностью для дальнейшей консолидации миролюбивых стран-членов ООН... Лучший способ не допустить дальнейших российских зверств, остановить Путина — это предоставить Украине все необходимое оружие, которое даст нам возможность освободить наши территории и спасти людей от убийств, пыток, изнасилований и других преступлений российской армии на территории Украины", — отметил он.

Также Кулеба добавил, что должен быть создан специальный трибунал, судящий страну-агрессорку.

"Что касается борьбы с безнаказанностью, то следовало бы предоставить Международному уголовному суду все возможности для привлечения виновных в преступлениях против человечности, военных преступлениях, преступлениях геноцида, а также создать специальный трибунал, чтобы судить Россию за преступление агрессии", — считает министр.

Однако, по его словам, "по юридическим причинам МКС не может этого совершить, но преступление агрессии не должно остаться безнаказанным".

"Но я уверен, что мы найдем выход. Мы найдем решение… Правосудие — это тоже оружие, и важно, чтобы мы использовали его в полной мере", — отметил министр.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не планирует встречаться с главой МИД страны-оккупантки Сергеем Лавровым в ООН.