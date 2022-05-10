Даст предотвратить ужасные военные преступления: глава МИД Германии прокомментировала поставки Украине оружия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка союзниками вооружения Украине поможет предотвратить жуткие преступления российских оккупантов в нашей стране.

Во вторник, 10 мая, глава немецкого МИД приехала в Украину и посетила освобожденный город Буча в Киевской области, где также пообщалась с местными жителями.

Она заявила, что оружие, которое Украина получает от западных партнеров, поможет помешать ужасающим зверствам российских военных во всех регионах нашей страны, сообщает CNN.

"Поставки оружия означают, что не будут происходить ужасные военные преступления, которые я сегодня снова видела, в вашей стране", - сказала Бербок во время визита в Украину.

Ранее стало известно, что Бербок 10 мая также планирует встретиться со своим коллегой Дмитрием Кулебой. После этого глава МИД Германии планирует объявить о возобновлении работы немецкого посольства в Киеве, закрытом с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Напомним, 10 мая глава немецкого Бундестага Бербель Бас призвала ускорить процедуру вступления Украины в Европейский Союз, чтобы можно было увидеть реальную перспективу.

Зеленский встретился с главами МИД Германии и Нидерландов

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