Дата была выбрана сознательно: эксперт объяснил, почему Россия нанесла массированный ракетный удар 1 мая

Российские оккупанты поднимают в воздух максимум авиации, чтобы вводить в заблуждение украинскую ПВО.

Массированный ракетный удар России по Украине 1 мая был предполагаемым и, вероятно, оккупанты могут готовить очередную атаку на 2 и 9 мая.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Как и ожидалось, на 1 мая предполагаемые российские маньяки совершили ракетный удар по Украине, но вместо массированного они снова задействовали ограниченный боекомплект – 18 ракет, 15 из которых были сбиты", — написал он.

Также эксперт указал, что российские оккупанты поднимают в воздух максимум авиации, чтобы вводить в заблуждение украинскую ПВО. Впрочем, эта тактика уже им не помогает.

"Российская стратегическая авиация, как на блюдечке, и ни одного фактора неожиданности, она уже не способна реализовать. Это в значительной степени ограничивает возможности оперирования ею в периоды ракетных ударов по Украине, особенно столь предполагаемых", — отметил он.

Кроме того, Коваленко оценил сегодняшний ракетный удар по Украине и заметил очевидный дефицит ракет и проблемы с износом авиации.

"Без ответа остается вопрос ограниченному БК. Ведь россия имеет возможность пополнять в сутки БК от 2-5 ракет разной номенклатуры и после последнего массированного ракетного удара по Украине 9 марта имела возможность накопить от 80 до 200. Приберегла на 2 и 9 мая?", – подытожил он.

Ракетная атака России в ночь на 1 мая

Напомним, в ночь на 1 мая Россия снова нанесла удар по Украине. Враг выпустил ракеты Х-101/Х-555, привлекая стратегическую авиацию.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские преступники во время атаки использовали девять Ту-95, взлетевших из района Оленегорск (Мурманская обл.), и два Ту-160 из района Каспийского моря.

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