Дата и место начала контрнаступления ВСУ: New York Times описало планы Украины

Официальные лица США не ожидают резкой смены динамики в пользу Украины, а военные чиновники не исключают, что ВСУ снова смогут удивить.

Украина готовит контрнаступление на май, которое пройдет на юге вдоль береговой линии на Азовском море.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В статье отмечается, что без решительной победы Украины ее поддержка Западом может ослабнуть. Украинские власти могут оказаться под давлением партнеров, которые могут потребовать начала серьезных переговоров с Россией о прекращении или замораживании войны.

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"Американские союзники и союзники по НАТО поставили Украине большое количество артиллерии и боеприпасов для предстоящей битвы, и теперь официальные лица говорят, что они надеются, что этих поставок хватит надолго", – отмечают авторы материала.

Они обратили внимание, как изменилась ситуация по сравнению с событиями двухмесячной давности, когда оружие только поступало в Украину, и американские чиновники волновались, что поставки могут закончиться.

Издание также сослалось на тайные документы США и уточнило, что к концу апреля должны быть подготовлены 12 украинских боевых бригад, состоящих из около 4000 военных в каждой. Соединенные Штаты и союзники НАТО обучают и обеспечивают девять из этих бригад.

В статье также указано, что Украина не делится с официальными лицами США деталями своего оперативного плана, однако, скорее всего, контрнаступление будет происходить на юге. В частности, речь идет о территории вдоль украинской береговой линии на Азовском море.

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Авторы материала информируют, что, по мнению американских официальных лиц, украинское контрнаступление вряд ли приведет к резкому изменению динамики в пользу Киева. В то же время, военные чиновники из США не исключают, что украинская армия снова сможет удивить их.

В настоящее время украинские войска вооружены европейскими танками, американскими БТРами и имеют новые подразделения, обученные и оснащенные американцами и силами НАТО.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Напомним, военно-политическое командование Украины неоднократно отмечало, что возможные даты и места начала контрнаступления хранятся в строжайшей тайне и о них проинформирован очень ограниченный круг лиц.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур указал 23 апреля, что до "реального" контрнаступления ВСУ пройдет еще около месяца или двух. В настоящее время военным мешает дождливая погода. В то же время, в эстонской разведке информировали о начале контрнаступления уже 9 мая, если это позволит ситуация на фронте и погода.

Издание The Sun со ссылкой на отставных генералов из США и Великобритании сообщало, что во время контрнаступления украинские войска готовятся применить западное оружие в стиле "большого взрыва".

По оценкам начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, партнеры не замедлят и не приостановят военную помощь для государства, независимо от того, какие результаты покажет контрнаступательная операция.

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