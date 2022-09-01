Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дату снова перенесли: Кремль придумал новые варианты для проведения "референдумов" в Украине

Дата публикации
Просмотры
3513
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дату снова перенесли: Кремль придумал новые варианты для проведения "референдумов" в Украине

Фото: Associated Press

В Кремле снова перенесли "референдумы" на временно оккупированной территории Украины.

Теперь РФ сдвинула сроки проведения фейкового так называемых "референдумов" к концу осени.

Об этом пишут российские РБК и Meduza.

В Кремле теперь придумали два варианта проведения марионеточных "референдумов" на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей и "Л/ДНР". По одному из замыслов, оккупанты организуют все "референдумы" одновременно поздней осенью.

По другому варианту, оккупанты рассчитывают сначала провести "голосование" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а поздней осенью — в "ЛНР" и "ДНР".

Как пишет российское РБК, начиная подготовку к "референдумам", в Кремле исходили из концепции, что в зависимости от военной ситуации, они могут пройти "в близкой или отдаленной перспективе", где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной — ноябрь.

"Оптимистический сценарий — проведение "референдумов" в сентябре — скорее всего, реализован не будет", — пишет РБК.

Одной из возможных дат проведения незаконных подставных "референдумов" рассматривается 4 ноября.

По словам источников "Медузы", на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей у захватчиков "к "голосованию" почти все готово".

Напомним, в Мариуполе активизировалась подготовка к "референдуму".

Как сообщалось, "хлопки" срывают все планы оккупантов на проведение своих псевдореферемдумов на оккупированной территории.

Читайте также:

Псевдореферендум на оккупированных территориях: каким будет сценарий дальше / Ольга Айвазовская

Псевдореферендум на оккупированных территориях: каким будет сценарий дальше / Ольга Айвазовская

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация