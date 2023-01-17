Давал указания россиянам, кого нужно убить: NYT – о священнике УПЦ МП из Лисичанска, которого обменяли на воинов ВСУ

Павленко посылал российской армии списки людей, которых нужно было арестовать после оккупации города.

Настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Лисичанске Донецкой области Андрей Павленко корректировал обстрелы российских захватчиков по городу и даже "сливал" россиянам данные, кого нужно "ликвидировать" после прихода оккупантов.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Андрей Павленко, согласно информации в СМИ, остался в Лисичанске во время активных боев, когда город еще контролировали украинские силы. Протоиерей даже посетил госпиталь, чтобы помолиться с ранеными солдатами.

Но на самом деле, согласно материалам суда, Павленко активно работал над убийством украинских солдат и украинских активистов, в том числе священника ПЦУ из Северодонецка.

"На севере их (военных ВСУ. – Ред.) около 500, с минометным взводом, пятью бронетранспортерами и тремя танками", – написал священник МП своему куратору в марте, когда российская армия наносила артиллерийские удары по Северодонецку.

"Духовный наставник националистических бригад и украинской армии в Луганской области. Его нужно убить", — указал он на священника Православной церкви Украины российским оккупантам.

В другом сообщении описывается еще один священник Украинской церкви, брат которого воевал на стороне ВСУ. Священники Московского патриархата писал: "Я считаю, что с ним тоже нужно покончить, потому что он не наш парень".

Об этом говорится в материалах дела, представленных в процессе над ним в украинском суде. В частности, Павленко посылал российской армии списки людей, которых нужно было арестовать после оккупации города.

Украинские власти арестовали священника в апреле, когда российские военные еще бомбили Северодонецк. Павленко осудили как шпионаж и приговорили к 12 годам лишения свободы. 14 декабря он был обменен на украинских защитников и сейчас в Москве рассказывает о "гонении на каноническое православие" в Украине.

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