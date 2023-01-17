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Давал указания россиянам, кого нужно убить: NYT – о священнике УПЦ МП из Лисичанска, которого обменяли на воинов ВСУ

Давал указания россиянам, кого нужно убить: NYT – о священнике УПЦ МП из Лисичанска, которого обменяли на воинов ВСУ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Давал указания россиянам, кого нужно убить: NYT – о священнике УПЦ МП из Лисичанска, которого обменяли на воинов ВСУ

Фото из соцсетей

Павленко посылал российской армии списки людей, которых нужно было арестовать после оккупации города.

Настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Лисичанске Донецкой области Андрей Павленко корректировал обстрелы российских захватчиков по городу и даже "сливал" россиянам данные, кого нужно "ликвидировать" после прихода оккупантов.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Андрей Павленко, согласно информации в СМИ, остался в Лисичанске во время активных боев, когда город еще контролировали украинские силы. Протоиерей даже посетил госпиталь, чтобы помолиться с ранеными солдатами.

Но на самом деле, согласно материалам суда, Павленко активно работал над убийством украинских солдат и украинских активистов, в том числе священника ПЦУ из Северодонецка.

"На севере их (военных ВСУ. – Ред.) около 500, с минометным взводом, пятью бронетранспортерами и тремя танками", – написал священник МП своему куратору в марте, когда российская армия наносила артиллерийские удары по Северодонецку.

"Духовный наставник националистических бригад и украинской армии в Луганской области. Его нужно убить", — указал он на священника Православной церкви Украины российским оккупантам.

В другом сообщении описывается еще один священник Украинской церкви, брат которого воевал на стороне ВСУ. Священники Московского патриархата писал: "Я считаю, что с ним тоже нужно покончить, потому что он не наш парень".

Об этом говорится в материалах дела, представленных в процессе над ним в украинском суде. В частности, Павленко посылал российской армии списки людей, которых нужно было арестовать после оккупации города.

Украинские власти арестовали священника в апреле, когда российские военные еще бомбили Северодонецк. Павленко осудили как шпионаж и приговорили к 12 годам лишения свободы. 14 декабря он был обменен на украинских защитников и сейчас в Москве рассказывает о "гонении на каноническое православие" в Украине.

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