"Давай до свидания": Ким намекнул на сбитье российского вертолета Ка-52

Пока подробностей события нет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул на сбитье российского военного вертолета Ка-52

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Ка-52, давай до свидания", – написал загадочный пост Ким.

Пока официально неизвестно, идет ли речь о сбивании вражеской авиации или о другом событии. Официально Генштаб пока не сообщал об этом событии.

Напомним, ранее ВСУ сообщили, что украинские военные 10 апреля уничтожили на Авдеевском направлении российский вертолет Ми-24.

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