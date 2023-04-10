"Давай до свидания": Ким намекнул на сбитье российского вертолета Ка-52

Пока подробностей события нет.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул на сбитье российского военного вертолета Ка-52
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
"Ка-52, давай до свидания", – написал загадочный пост Ким.
Пока официально неизвестно, идет ли речь о сбивании вражеской авиации или о другом событии. Официально Генштаб пока не сообщал об этом событии.
Напомним, ранее ВСУ сообщили, что украинские военные 10 апреля уничтожили на Авдеевском направлении российский вертолет Ми-24.
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