"Давайте говорить осторожно": Подоляк прокомментировал вероятность спасения защитников из "Азовстали"

Украина ведет сложные переговоры с Россией по освобождению защитников из "Азовстали".

Однако о них сейчас лучше не говорить, чтобы не помешать процессу переговоров.

Об этом 17 мая во время телемарафона сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это сложные переговоры. Самые сложные из тех, которые сегодня можно вести, потому что Россия принципиально относится к теме Мариуполя и "Азовстали". Надежда есть. Украина системно занимается своими проблемами и тем, чтобы освободить своих людей и территории, поэтому операция будет продолжаться. Главное, чтобы мы понимали, что такое Мариуполь: за 82 дня гарнизон Мариуполя взял на себя огромные силы России и тем самым была сорвана ключевая операция по захвату востока и юга Украины и созданию сухопутного коридора в Крым", — подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что именно защитники Мариуполя изменили ход войны в Украине.

"Это изменило ход войны и мы должны это правильно оценить. Сегодня мы уже перестроили свою оборону, мы понимаем, как мыслят россияне: куда они пойдут дальше и что будут делать. А потому все, что касается Мариуполя – это фундаментальная возможность. Она изменила ход войны и дала Украине возможность доказать, что украинская армия — это мощная сила. А об обмене и освобождении давайте говорить осторожно, чтобы не упустить этот хрупкий переговорный процесс", — сказал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с традиционным обращением в ночь на 17 мая 2022 года. Он заявил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата украинскими военными, разведчиками.

Напомним, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе было вывезено 52 раненых защитников. Когда их состояние улучшится, будет произведен обмен на российских военнопленных.

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