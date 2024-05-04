"Давайте спросим Маркияна": военные сняли вирусное видео и насмешили украинцев – реакция Сети

Военные насмешили пользователей своим видео.
Украинские военные сняли забавное видео на одной из заправок и насмешили украинцев.
На видео трое военных в шутку решают, что "лучше квадроцикл или мотоцикл". Один из военных предлагает спросить мнение Маркияна и наводит камеру на приближающегося к ним мужчину. Видео длится более одной минуты, однако Маркиян так и не доходит к военным.
"Уже полвторого ночи. Мы возвращаемся из "бабмаса". И решаем, что нам делать дальше. Вот Маркиян идет, он нам сейчас расскажет, что лучше – квадроцикл или мотоцикл", — говорит один из военных.
К концу видео бойци уже сами начинают смеяться.
Реакция Сети
Пользователям соцсетей так понравилась шутка военных, что они сразу начали распространять видео и писать смешные комментарии к нему.
Маркиан едет объяснять за мотоцикл и квадрик pic.twitter.com/wsUL3nrLQC— Санчес (@winchsashka) April 29, 2024
Напоминаю, что было в последний раз, когда Маркиян пришел. pic.twitter.com/WiPOo7UWC6— Hryhor II (@V0ltman) 4 мая 2024 г.
Поездка, которая ответит на все ваши вопросы— Uklon (@uklon) May 3, 2024
Только зара, Маркиян подъедет https://t.co/db19C7aIl0
Напомним, бойцы ВСУ показали, как спасаются от жары с помощью дрона и насмешили Сеть.
Читайте также ведущие новости дня:
- В Украине могут принудительно изымать жилье для нужд ВСУ: адвокат объяснил, при каком условии
- Боевых вылетов на F-16 пока нет – все остальное возможно: генерал заинтриговал по поводу поставок западных самолетов
- Аномалии в небе Украины: почему полярное сияние чаще видят над Киевом и при чем здесь война