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"Давайте спросим Маркияна": военные сняли вирусное видео и насмешили украинцев – реакция Сети

"Давайте спросим Маркияна": военные сняли вирусное видео и насмешили украинцев – реакция Сети

Военные сняли вирусное видео о Маркияне / Фото: скриншот

Военные насмешили пользователей своим видео.

Украинские военные сняли забавное видео на одной из заправок и насмешили украинцев.

На видео трое военных в шутку решают, что "лучше квадроцикл или мотоцикл". Один из военных предлагает спросить мнение Маркияна и наводит камеру на приближающегося к ним мужчину. Видео длится более одной минуты, однако Маркиян так и не доходит к военным.

"Уже полвторого ночи. Мы возвращаемся из "бабмаса". И решаем, что нам делать дальше. Вот Маркиян идет, он нам сейчас расскажет, что лучше – квадроцикл или мотоцикл", — говорит один из военных.

К концу видео бойци уже сами начинают смеяться.

"Давайте спросим Маркияна": военные сняли вирусное видео

"Давайте спросим Маркияна": военные сняли вирусное видео

Реакция Сети

Пользователям соцсетей так понравилась шутка военных, что они сразу начали распространять видео и писать смешные комментарии к нему.

Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот / ©
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот / ©
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот / ©
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот / ©
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот / ©
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот / ©
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот / ©
Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот

Напомним, бойцы ВСУ показали, как спасаются от жары с помощью дрона и насмешили Сеть.

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