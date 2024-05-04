"Давайте спросим Маркияна": военные сняли вирусное видео и насмешили украинцев – реакция Сети

Украинские военные сняли забавное видео на одной из заправок и насмешили украинцев.

На видео трое военных в шутку решают, что "лучше квадроцикл или мотоцикл". Один из военных предлагает спросить мнение Маркияна и наводит камеру на приближающегося к ним мужчину. Видео длится более одной минуты, однако Маркиян так и не доходит к военным.

"Уже полвторого ночи. Мы возвращаемся из "бабмаса". И решаем, что нам делать дальше. Вот Маркиян идет, он нам сейчас расскажет, что лучше – квадроцикл или мотоцикл", — говорит один из военных.

К концу видео бойци уже сами начинают смеяться.

"Давайте спросим Маркияна": военные сняли вирусное видео

Реакция Сети

Пользователям соцсетей так понравилась шутка военных, что они сразу начали распространять видео и писать смешные комментарии к нему.

Маркиан едет объяснять за мотоцикл и квадрик pic.twitter.com/wsUL3nrLQC — Санчес (@winchsashka) April 29, 2024

Напоминаю, что было в последний раз, когда Маркиян пришел. pic.twitter.com/WiPOo7UWC6 — Hryhor II (@V0ltman) 4 мая 2024 г.

Поездка, которая ответит на все ваши вопросы

Только зара, Маркиян подъедет https://t.co/db19C7aIl0 — Uklon (@uklon) May 3, 2024

Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот

Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот

Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот

Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот

Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот

Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот

Реакция Сети на шутку военных о Маркияне / Фото: скриншот

Напомним, бойцы ВСУ показали, как спасаются от жары с помощью дрона и насмешили Сеть.

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