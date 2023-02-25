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"Давление на агрессора должно усиливаться": Зеленский об очередном пакете антироссийских санкций

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
179
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"Давление на агрессора должно усиливаться": Зеленский об очередном пакете антироссийских санкций

Фото: Сайт президента Украины

Владимир Зеленский отреагировал на принятие 10-го пакета санкций ЕС против России.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что давление на Российскую Федерацию должно усиливаться, Украина ожидает решительных шагов против российской атомной промышленности, военных и банков.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"10-й пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы. Давление на российского агрессора должно усиливаться: ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности РФ, увеличения давления на военных и банки", — подчеркнул президент Украины.

Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России

В субботу, 25 февраля, Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России, в котором в "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также отметил, что в санкционный список попали те, "кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление не менее 6 000 украинских детей".

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Дата публикации
Просмотры
179
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