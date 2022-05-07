Давление на гражданское население на оккупированных территориях и провокации вблизи Приднестровья: какая ситуация на юге Украины

Давление на гражданское население на оккупированных территориях и провокации вблизи Приднестровья: какая ситуация на юге Украины

Выезды из оккупированных населенных пунктов заблокированы.

Стало известно о текущей оперативной ситуации на юге Украины.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

В течение суток на Херсонщине и Николаевской области враг продолжал ведение боевых действий на занятых позициях, особой активности не проявлял.

В то же время, осуществлено пять ракетных ударов и обстрел системами залпового огня «Смерч». На Николаевщине – одна ракета уничтожена заградительным зенитным огнем, а остальные ударили по ранее разрушенному железнодорожному мосту. В Одесской области, утром, в Белгород-Днестровском районе силами ПВО вражеская ракета обезврежена. Вечером по Одесскому району ударило 2 ракеты. Пострадавших нет.

Вражеские попытки осуществлять воздушную разведку с помощью БПЛА в Николаевской области традиционно завершились уничтожением «Орлана-10».

Общие же потери врага за сутки составили 21 военный и 7 единиц техники, среди которых, в дополнение к «Орлану», 4 самоходных гаубицы, реактивная система залпового огня «Град» и зенитно-ракетный комплекс «ТОР», подготовленный к применению на Змеином.

Корабельная группировка рашистского флота продолжает контролировать северо-западную часть Черного моря, блокируя порты Украины, международное судоходство и угрожая ракетными ударами по всей территории Украины с моря.

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На оккупированных территориях продолжается психологическое и агитационное давление на гражданское население по поводу склонения к условиям жизни в фейковых республиках.

Выезды из оккупированных населенных пунктов заблокированы.

В приграничных с Приднестровьем районах вражеские силы пытаются совершать провокаций и практикуют информационные вбросы относительно вероятных агрессивных действий со стороны сил обороны Украины. Однако, граница надежно защищена, нашими подразделениями не фиксировалось нестандартных ситуаций, влияющих на состояние охраны границы.

"Будьте бдительны. Соблюдайте меры безопасности. Не пренебрегайте предупреждениями об возможных угрозах. Верьте в силы обороны",- говорится в сообщении.

Напомним, в этот же день украинские войска на Донбассе отразили 8 атак российских оккупантов, уничтожили 3 танка и 8 артиллерийских систем.

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