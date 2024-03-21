Давление на Россию нужно усилить: Зеленский обратился к лидерам ЕС

Каждый российский террористический удар говорит о том, что санкции мира против путинской системы еще недостаточно.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским защитникам неба за сбитые ракеты во время вражеской атаки на Киев 21 марта. Их было более 30, в том числе баллистика.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента 21 марта.

"Очень важно давать такой результат ПВО. И со всеми партнерами мы неизменно говорим о том, чтобы усилить нашу способность защищать небо. Системы ПВО, которые для этого нужны, есть у партнеров, которые могут помочь. Стоит это сделать. Следует защищать жизнь." "Петриоты" и другие системы сейчас нужны именно в Украине, для наших городов и общин", — отметил Зеленский.

Каждая российская ракета, которой россияне атакуют Украину, содержит компоненты, производимые компаниями из других государств – не России, сообщил президент.

В конструкции ракет Х-101, по меньшей мере, 53 типа таких компонентов. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов компонентов, которые Россия не производит. Значительная их часть – это то, что сделано компаниями свободного мира и через разные "серые" схемы завозится в Россию.

"Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает, – это обязательно. Нужно больше санкций. Нужно больше ответственности за схемы обхода санкций. Благодарен всем государствам и лидерам, которые это делают. Но давления на Россию нужно гораздо больше. Только сегодня, только в ракетах, примененных против Киева, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги", – призвал Зеленский.

Ранее военный эксперт Игорь Романенко сказал, что ночной ракетный удар россиян по Киеву имел несколько необычных особенностей.

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