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Давление на руководство Украины: Жданов рассказал, зачем оккупанты обнародуют допросы "азовцев"

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Давление на руководство Украины: Жданов рассказал, зачем оккупанты обнародуют допросы "азовцев"

Скриншот с видео

Российские оккупанты допрашивают украинских военных, защищавших "Азовсталь" в Мариуполе. Делают они это для внутреннего общества и давления на руководство Украины.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"В первую очередь, они это делают для своего общества. Они допрашивают наших ребят и говорят, что каждому из них грозит от 15 лет до пожизненного заключения. То есть на них они хотят сделать идеологическую победу – что будут наказывать якобы нацистов. Второй момент – внешний. Это похоже на давление на наше руководство страны. Президент же обещал их обменять, а Россия показывает: "Где же украинское руководство, которое обещало закончить эту операцию", — подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что Верещук больше не будет заниматься обменами пленных.

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