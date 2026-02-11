Флаг США / © Associated Press

Атаки на логистические маршруты и сети снабжения союзников России все больше подрывают способность Кремля вести войну.

Об этом пишет Fox News в материале, подготовленном после общения с экспертами по безопасности.

Авторы напоминают об обещании президента США Дональда Трампа ввести «очень серьезные последствия» для России в 2025 году, если оно не согласится на соглашение о прекращении войны против Украины.

Эксперты отмечают, что Россия уже сталкивается с ощутимыми последствиями. В частности, из-за давления США на страны-посредники — Венесуэлу и Иран, что привело к уменьшению доходов, опосредованно поступающих в Москву.

Морган Мерфи, занимавший в 2025 году должность старшего советника спецпосланника президента США по вопросам Украины, заявил, что Дональд Трамп уже «убрал Венесуэлу с шахматной доски», а теперь пытается сделать то же с Ираном.

«Это должно изменить расчеты Путина», — подчеркнул Мерфи.

Fox News отмечает, что в последние годы Иран и Россия существенно укрепили партнерство. В частности, Тегеран снабжает Москву ударными беспилотниками и обеспечивает другие формы оборонного сотрудничества, что позволяет России атаковать Украину.

«Это сблизило два режима, которые находятся под жесткими санкциями, в экономическом и военном плане», — пишет издание.

Генерал ВВС США в отставке Брюс Карлсон считает, что администрация Трампа стратегически давит на Россию именно через ее союзников и посредников, чтобы заставить Кремль прекратить войну.

«В любой кампании вы не просто атакуете командные центры — вы перерезаете линии поставок и логистику. Давление на российских муртадов именно это и делает. Венесуэла, Иран и теневой флот являются ключевыми артериями, питающими войну России в Украине», — сказал Карлсон.

Он также подчеркнул, что давление на Европу с требованием увеличить расходы НАТО и отказаться от российских нефти и газа оказывает непосредственное влияние на принятие решений в Москве.

Карлсон добавил, что США усиливают изоляцию России, оставляя Путина с меньшим количеством поклонников, ограниченными ресурсами и значительно меньшей гибкостью.

По его мнению, война России критично зависит от внешних поставщиков и схем обхода санкций. Удар по любому звену этой цепи ослабляет доходы Кремля и его возможности поддерживать атаки на гражданское население Украины.

Исполнительный директор внешнеполитической группы Vandenberg Coalition Керри Филипетти подчеркнула, что усиленное давление на Иран напрямую угрожает поставке оружия и беспилотников, которые Россия использует против украинских гражданских.

«Мира в Украине можно достичь только тогда, когда Россию заставят столкнуться с реальными последствиями», — отметила она.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Ричард Ньютон считает, что Трамп целенаправленно разрушает финансовые и логистические системы, поддерживающие войну диктатора Путина. В частности, речь идет о давлении на режим Николаса Мадуро в Венесуэле и попытках заставить Индию отказаться от российской нефти.

Морган Мерфи также заявил, что Трамп очертил для Москвы «реалистический вариант выхода».

«Речь идет о возвращении России за главный дипломатический стол, восстановлении части коммерческих доступов к Западу и признании нынешней оккупации украинских территорий без официального признания суверенитета», — пояснил он.

Мерфи сравнил это предложение с «золотым мостом» для Путина, который позволил бы выйти из войны. В то же время Кремль, по его словам, отверг этот вариант.

«Это решение, которое россиянам придется принять. Сколько еще жизней они хотят скармливать этой мясорубке? Сколько еще смертей они готовы выдержать? — подытожил Мерфи.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд заявлений о войне, заявив, что ничего нового в контактах с европейцами по Украине нет.

Мы ранее информировали, что в канун четвертой годовщины вторжения в Украину доходы России от экспорта нефти и газа обвалились до невиданных годами минимумов.