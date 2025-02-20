Давление окупантов не уменьшается: что происходит вокруг Покровска

Украинские силы продолжают держать оборону, а оккупанты несут потери, перегруппируют войска и готовятся к новым атакам.

Российская армия не отказывается от планов захватить Покровск, несмотря на потери и успешные контратаки ВСУ.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости".

На прошлой неделе украинские военные провели ряд контратак, выбив россиян из села Песчаное, что в трех километрах от Покровска. Однако оккупанты не оставляют попыток прорваться и перегруппируют силы для новых атак.

"Враг не отказался от идеи захватить Покровск. Они получили приказ выйти на границы Донецкой и Луганской областей и командование РФ выполняет его любой ценой, не считаясь с потерями”, – заявил Трегубов.

По словам спикера, интенсивность боев периодически снижается, но это не означает, что враг отказался от штурма города.

"Они пытаются найти новую тактику, чтобы не сорвать всю операцию. Но факт в том, что их потери растут, и это влияет на способность продолжать бои”, – объяснил Трегубов.

Напомним, на Покровском направлении российские захватчики снизили интенсивность, но штурмовые действия происходят все еще не прекратились.

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