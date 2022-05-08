Давняя игра на выдержку: в СНБО объяснили, почему Путин шантажирует мир "ядерной кнопкой"

Давняя игра на выдержку: в СНБО объяснили, почему Путин шантажирует мир "ядерной кнопкой"

Путин шантажирует страны ЕС и Штаты, чтобы они не помогали Украине.

Президент России Владимир Путин постоянно использует ядерное оружие как элемент гибридной войны против цивилизованного мира.

Центр противодействия дезинформации при СНБО объяснил, почему кремлевский диктатор постоянно угрожает "красной кнопкой".

Отмечается, что политика ядерного шантажа – это давняя "игра" на выдержку от Путина. Все его "героические" завоевания сопровождались угрозами цивилизованному миру.

"Путин кичится этим оружием как индульгенцией на расширение своего влияния под девизом "а зачем нам такой мир, если там не будет России", — обратили внимание в СНБО.

Российские пропагандисты создали "ядерный психоз" и почти половина населения РФ хочет первой нанести тактический ядерный удар по Украине.

Со времен Хрущева ядерную войну сдерживала стратегия взаимного гарантированного уничтожения. С приходом к власти Путина тактическое ядерное оружие является ключевым элементом доктрины "деэскалации" ядерной эскалации, поясняют в Центре противодействия дезинформации.

Военные учения "Запад" постоянно отрабатывают тактические ядерные удары в направлении Польши и США. С 2000 года концепция российской национальной безопасности подразумевает тактические ядерные удары в локальных войнах. Так, в 2009 году секретарь Совбеза РФ Патрушев предположил использование ядерного оружия против неядерных государств. В 2014 году Путин угрожал ядерной атакой в случае попытки вмешательства западных военных сил.

"Однако публичное отрицание ядерной атаки Россией сейчас может свидетельствовать о низкой вероятности применения этого оружия", — считают в СНБО.

Ранее глава ЦРУ прокомментировал, существует ли угроза ядерной атаки РФ по Украине.

Читайте также: