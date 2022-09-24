"Дай Бог": Подоляк высказался, удастся ли завершить войну до конца года

Агрессорка Россия, несмотря на слабую армию, имеет значительные ресурсы – это люди, и техника, и боеприпасы.

Именно поэтому завершить войну, которую президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля, до конца этого года почти невозможно.

Такое мнение в интервью Report высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"К сожалению, нам приходится освобождать наши территории ценой жизней наших людей. Это не краткосрочный процесс. Конечно, мы хотели бы сказать, что территории Украины будут освобождены к зиме, к Новому году. Я могу только сказать: "Дай Бог!", — говорит Подоляк.

По его словам, Кремль не будет жалеть людей, которых будет "тратить" на войну в Украине.

"Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но и вообще вопрос оккупации со стороны РФ и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и эта жизнь. Надо понимать, что хочу особо отметить, что у России большие резервы живой силы, и сейчас объявлена мобилизация", — подчеркнул Подоляк.

Он отмечает, что после фиаско на Харьковском направлении российская элита начала понимать, что может проиграть в войне. Более того — мир убеждается в слабости "второй армии мира" и военно-промышленного комплекса РФ.

"У России нет на сегодняшний день талантливых полководцев, стратегов и тактических командиров. Я бы сказал, что Россия не была полностью готова к этой войне", — добавил Подоляк.

Напомним, эксдепутат Госдумы России Илья Пономарев считает, что в скором времени в РФ начнутся масштабные протесты. Для президента России Владимира Путина сегодняшний день рождения 7 октября станет последним в Кремле.

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