Дайте хоть аптечку: оккупанты оставляют умирать на поле боя своих раненых медиков

Российские оккупанты оставляют на поле боя своих раненых медиков. Хотя пропагандисты по российским каналам говорят, что "своих не бросают".

Оккупанты, получающие на орех от ВСУ, бросают на поле боя своих раненых медиков. Обещают им, что пришлют эвакуацию.

Об этом рассказала пленная медик, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, женщина добровольцем пошла на войну. В первом же бою их штурмовую бригаду разбили украинские военные. Медик получила ранения, однако уцелевшие оккупанты не стали забирать ее, а оставили истекать кровью.

“Обещали, что все-таки заберут. Я стала просить, чтобы хоть как-то забросили аптечку, потому что пипешки закончились, а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация будет. Но уже пришло понимание, что за нами не придут”, — рассказала женщина.

Уже вскоре ее без сознания нашли украинские военные. Ей предоставили первую медицинскую помощь и подарили еще один шанс на жизнь.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Краматорск: выпустили 14 ракет.

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