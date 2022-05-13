"Дайте им по балде": пленный оккупант призывает жену штурмовать воинскую часть, потому что хочет на обмен (видео)

Российский оккупант, сдавшийся 9 мая в плен ВСУ, теперь хочет домой и надеется попасть в обменный список. Для этого он в телефонном разговоре с супругой призывает ее помочь.
Так, российский оккупант призывает жену вместе с родными других пленных объединиться.
Об этом свидетельствует видеозапись телефонного разговора пленного, опубликованная СБУ.
"Надо, чтобы вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтобы нас подали в списки на обмен. Потому что мы считаемся без вести пропавшими. Сговоритесь как-то и дайте им по балде", — рассказывает жене оккупант.
А увидев собственного сына во время видеозвонка, пленный начинает плакать.
"Он и его сослуживцы не задумываются, что от российского вторжения в Украину уже пострадали множество украинских детей, а 225 – убиты. Оккупанта больше беспокоит собственная судьба", – отметили в СБУ.
Там добавили, что следователи документируют все показания пленного, и он будет отвечать за свои действия перед законом.
Напомним, украинская разведка перехватила телефонный разговор российского военного, в котором он рассказал жене, что комбат приказал бросить гранату в подвал, где прятались четверо маленьких детей.
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