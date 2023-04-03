Дайте нам больше техники — и вы увидите, как горят российские танки - Игнат

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что очень хотел бы увидеть эти танки в действии, пока идет война в Украине. То есть, у некоторых людей с коммерческой точки зрения есть мечта тестировать свою технику в реальных боевых условиях.

В эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат согласился с утверждением.

“Мы говорим – дайте нам больше и вы увидите, как горят российские танки и пылают российские самолеты. О какой эскалации идет речь, если они в своих шоу заявляют, что будут бомбить Лондон, Берлин, Вашингтон и Париж? Наши западные партнеры все это видят и слышат и потому они нам помогают. Мы ждем помощи, нам нужно больше. Территория Украины по размерам такая же, как во Франции. Но у них многоцелевых истребителей — 220. Сколько Украине нужно истребителей, охваченной? Нам нужно больше, но их нужно содержать, и на это идут огромные средства”, — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, что F-16 многоцелевой истребитель, способный стать основной боевой машиной Воздушных сил и надежно закрывать наше воздушное пространство вместе с западными средствами ПВО.

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