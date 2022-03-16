"Дайте нам оружие, мы будем защищать" — Кличко о настроениях жителей разрушенных домов в Киеве

Жители разрушенных домов в Киеве отказываются эвакуироваться и хотят защищать столицу.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о текущей ситуации в столице и патриотических настроениях людей, дома которых цинично разбомбили российские оккупанты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона, который транслируется и на 1+1.

Также читайте Съемочная группа ТСН на себе ощутила артиллерийские атаки оккупантов в Киевской области

"Мы просчитываем разные варианты развития событий и даже плохие, готовимся к разным вариантам. Наши военные сейчас показывают очень хорошую подготовку и ключевое в этих условиях — это не техника и не оружие, это дух наших военных, который они показывают. Россияне бросают технику, не имеют желания (воевать. — Ред.), очень большая часть войск имеют не очень хорошее настроение.. Такие случаи, как вчера и сегодня происходили в Киеве, обстрелы жилых кварталов — они не сеют панику, наоборот я обращаюсь к людям, находясь на месте, эвакуироваться, если нужно, перевезти их на западную Украину… Что интересно, люди более озлоблены, они говорят: "Мы никуда не поедем, это наши дома, наш город. Пожалуйста, дайте нам оружие, мы будем защищать". Такие эмоции у людей, никакой паники. Более того, ненависть к тем захватчикам, которые бомбят наши дома, дает еще больший толчок еще больше защищать и уничтожать каждого, кто пришел с оружием на нашу землю", — сказал Кличко.

Напомним:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.