"Дайте нам оружие, мы будем защищать" — Кличко о настроениях жителей разрушенных домов в Киеве

Жители разрушенных домов в Киеве отказываются эвакуироваться и хотят защищать столицу.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о текущей ситуации в столице и патриотических настроениях людей, дома которых цинично разбомбили российские оккупанты.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона, который транслируется и на 1+1.
"Мы просчитываем разные варианты развития событий и даже плохие, готовимся к разным вариантам. Наши военные сейчас показывают очень хорошую подготовку и ключевое в этих условиях — это не техника и не оружие, это дух наших военных, который они показывают. Россияне бросают технику, не имеют желания (воевать. — Ред.), очень большая часть войск имеют не очень хорошее настроение.. Такие случаи, как вчера и сегодня происходили в Киеве, обстрелы жилых кварталов — они не сеют панику, наоборот я обращаюсь к людям, находясь на месте, эвакуироваться, если нужно, перевезти их на западную Украину… Что интересно, люди более озлоблены, они говорят: "Мы никуда не поедем, это наши дома, наш город. Пожалуйста, дайте нам оружие, мы будем защищать". Такие эмоции у людей, никакой паники. Более того, ненависть к тем захватчикам, которые бомбят наши дома, дает еще больший толчок еще больше защищать и уничтожать каждого, кто пришел с оружием на нашу землю", — сказал Кличко.
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