Дайте оружие: Зеленский попросил у Запада "полной помощи", чтобы отбить у россиян желание воевать

Дайте оружие: Зеленский попросил у Запада "полной помощи", чтобы отбить у россиян желание воевать

Зеленский поблагодарил международных партнеров, которые поднимали этот вопрос в Давосе.

Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине необходимое оружие, чтобы сдержать давление россиян на востоке.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении вечером 25 мая.

Зеленский прокомментировал решение Кремля разрешить брать на контрактную службу людей постарше.

"То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется. Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание", — отметил президент.

Для того чтобы "отбить" у россиян желание воевать, по словам Зеленского, нужна помощь партнеров, прежде всего, оружием для Украины.

"Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточно, чтобы победить. Вот о чем говорят те, кто действительно ценит людей.

И я благодарен всем, кто говорил об этом в том числе и в Давосе. Кто говорит об этом на страницах СМИ и столицах ведущих государств. Несмотря на давление всех, кто застрял в ХХ веке, когда интересами народов действительно часто торговали ради попыток удовлетворить аппетит диктаторов", — подытожил он.