"Дайте Путину свободный выход, чтобы сохранить лицо": олигарх Тиньков обратился с призывом к Западу по поводу войны

"Дайте Путину свободный выход, чтобы сохранить лицо": олигарх Тиньков обратился с призывом к Западу по поводу войны

Российский олигарх Олег Тиньков призвал остановить "бойню" в Украине и дать возможность президенту РФ Владимиру Путину выйти из этой войны, сохранив лицо.

Бизнесмен попросил страны Запада проявить гуманность и рациональность.

Об этом говорится в сообщении Тинькова в Сети 19 апреля.

"Уважаемый "коллективный Запад", пожалуйста, дайте господину Путину свободный выход, чтобы сохранить его лицо и остановить эту бойню", — написал олигарх.

Он также попросил западные страны быть более рациональными и гуманными.

"Я не вижу ни одного бенефициара этой сумасшедшей войны! Погибают невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них г*вно-армия", – говорится в сообщении Тинькова.

"Конечно есть дебилы, рисующие "Z", но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны!" – добавил олигарх, несмотря на то, что войну против Украины, по данным соцопросов, поддерживают 85% россиян.

Напомним, 25 марта Британия ввела санкции против Тинькова, которые угрожали задержанием бизнес-джетов и яхт, а также запретом входить в порты, летать в воздушном пространстве и заходить на посадку в британских аэропортах Великобритании. Однако уже на следующий день британские власти убрали упоминание о транспортных санкциях рядом с фамилией Тинькова.

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