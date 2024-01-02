"Дайте Украине оружие": Данилов прокомментировал массированную ракетную атаку

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на массированную ракетную атаку россиян по Украине и подчеркнул, что нам нужно оружие для защиты наших городов от атак.

Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook.

"Только системное, последовательное и методическое уничтожение путинского фашистского образования – лучшая гарантия безопасности для Украины и мира, отсутствие ракетной угрозы для мирных городов. Дайте Украине оружие и мы похороним этот кусок... Мы боролись и будем бороться, сколько бы ракет ни летело в нашем небе. Нет силы, которая могла бы нас остановить, пока не будет мести за всех 513 убитых украинских детей, павших защитниц и защитников, каждая невинная замученная украинская душа. Все вернем сторицей! Спасибо защитникам украинского неба и спасателям, врачам и энергетикам! Всем, кто сегодня воспротивился российским террористическим атакам", — говорится в его сообщении.

Напомним, Россия массированно атакует украинские города ракетами и беспилотниками. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков. Многие пострадавшие. Какие области оказались под вражеской атакой и какие последствия обстрела на 9 утра – читайте в материале ТСН.ua.

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