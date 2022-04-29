Дают камень и заставляют им сдирать татуировки: в Мариуполе оккупанты придумывают новые издевательства в фильтрационных лагерях

Дают камень и заставляют им сдирать татуировки: в Мариуполе оккупанты придумывают новые издевательства в фильтрационных лагерях

Методы издевательств россияне используют разнообразные: и психологические, и физические.

Российские оккупанты создали четыре фильтрационных лагеря для мариупольцев, которых депортируют в РФ. В таких лагерях гражданское население города подвергается разнообразным пыткам.

Об этом на брифинге в медиацентре "Украина" рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, украинских госслужащих там бросают за решетку из-за их места работы. Более того, наказывают даже родственников таких людей.

"Попадают в фильтрационный лагерь супруги с 2-летним ребенком. Оккупанты, узнав, что уже взрослая дочь этих людей работает на государственной службе, заявляют: мы забираем у вас ребенка, потому что не хотим, чтобы вы еще одну нацистку воспитали", — рассказал мэр Мариуполя.

По словам Бойченко, методы издевательств россияне используют разные: и психологические, и физические. Особенно в отношении мужчин, имеющих какие-либо татуировки на теле.

"Если им татуировки кажутся похожими на националистические символы, они дают парню камешек и говорят: стирай. И он стирает с кожи эти татуировки, а россияне хохочут. Это происходит в Мариуполе, в 21 веке", — подчеркнул Бойченко.

По данным мэрии Мариуполя, известно о четырех фильтрационных лагерях в черте города, в которых держат граждан перед депортацией в РФ. В частности, там находятся более 20 тысяч человек. В соседнем селе Безименное также есть лагерь, в котором содержатся от 5-7 тысяч граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил "фильтрационные" лагеря оккупантов с концентрационными лагерями, которые в свое время строили нацисты.

Напомним, 29 апреля полк "Азов" рассказал о хронике обороны Мариуполя и обнародовал данные об уничтоженной бойцами технике российских оккупантов.