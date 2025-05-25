Даже без давления Трампа Россия уже сталкивается с критическими проблемами на фронте – детали от WP

Армия РФ. / © Associated Press

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Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично отказался от давления на Москву, в Вашингтоне и Брюсселе все чаще раздаются прогнозы по ослаблению боевого потенциала России уже в следующем году.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников и военных экспертов.

После недавнего разговора с Владимиром Путиным Трамп начал говорить не о санкциях, а о новых торговых соглашениях с РФ. Его администрация пока не обязуется оказывать дальнейшую помощь Украине, а сам Трамп допускает, что переговоры могут вести европейцы или Ватикан без активного участия США.

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Однако эксперты убеждены: именно сейчас — самый подходящий момент для давления на Кремль. По оценкам военной разведки США, Россия с момента полномасштабного вторжения потеряла по меньшей мере 10 тысяч единиц боевой техники, включая более 3000 танков, около 250 воздушных судов и более десяти кораблей. Ее успехи на фронте незначительны — за год продвижение составило всего 0,6% территории, ценой 1500 убитых и раненых в день. Общие потери РФ могут превышать миллион человек.

Вместе с тем и в Украине остаются проблемы с нехваткой людей и техники, несмотря на рост собственного ВПК. А боевые действия превратились в изнурительную дуэль дронов, ракет и дальнобойной артиллерии.

Зеленский сообщил, что всего за одну ночь Россия выпустила 250 дронов и 14 баллистических ракет, а РФ заявляет, что перехватила за 72 часа более 700 украинских беспилотников. Но ни одна из сторон не может продвинуться вглубь территории противника, и это, по мнению экспертов, затягивает конфликт без шансов на скорую победу.

"Каждый раз, когда Москва наносит такие удары, мир все отчетливее видит, кто на самом деле затягивает войну", - отметил президент Зеленский.

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Ранее сообщалось, что Россия может готовить новую масштабную воздушную кампанию против Украины, которая будет сопровождать потенциальное новое наступление на суше.