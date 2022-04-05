Даже если мы подпишем самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться - Зеленский

Даже если мы подпишем самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться - Зеленский

Президент подчеркнул, что мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя само.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности нужны, но даже если мы подпишем самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться.

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Об этом он сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ.

"Армия должна быть, которая способна защищать наше государство. У нас есть позиция, она общая с главнокомандующим и мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, что даже если мы подпишем самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться. И, если мы с вами принимаем это, то соответственно так и действуем. Я знаю, что Давид (ред. — Арахамия) на переговорах передавал, что мы не верим. Поэтому когда мы будем говорить о тех или иных вещах относительно обороноспособности нашего государства, мы сразу говорим, что мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя... Гарантии безопасности нам нужны. Есть много деталей, о которых я не хочу говорить, потому, что до них далеко", — отметил Зеленский.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 41-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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