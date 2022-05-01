Чат-бот для украинских беженцев, чтобы общаться в новой стране / Pexels

Даже если не знаешь языка: чат-бот для украинских беженцев, чтобы общаться с иностранцами

Даже если не знаешь языка: чат-бот для украинских беженцев, чтобы общаться с иностранцами

Чат-бот "Разговорник U-гайд" поможет украинским беженцам быстрее адаптироваться к жизни в новой стране, ведь имеет шпаргалки на 12 языках. Читайте в материале ТСН.ua, как им пользоваться и что он умеет.

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, тысячи украинцев уехали за границу в поисках временного убежища. Процесс адаптации в новой стране часто усугубляется незнанием иностранных языков. Ведь нужно получить официальные документы, искать работу, общаться с потенциальными работодателями, подавать на оформление финансовой помощи.

На сложившуюся ситуацию отреагировало бюро переводов MK:translations и создало специального чат-бота " Разговорник U-гайд ", где можно найти шпаргалки с популярными словосочетаниями и словами для полноценного общения в новой стране. Пока доступны следующие языки : английский, немецкий, польский, итальянский, испанский, румынский, португальский, венгерский, греческий, словацкий, чешский и французский.

Чат-ботом "Разговорник U-гайд" абсолютно бесплатный. Для начала использования нужно нажать "Start", предоставить свой номер телефона, выбрать категорию "Для взрослых" или "Для детей" и выбрать язык.

Для взрослых доступны следующие темы:

Аптечка первой помощи;

Поход в аптеку и описание симптомов;

Поход в супермаркет за продуктами;

Государственные учреждения;

Аренда квартиры;

Ориентировка на местности;

Автомобильная тема;

Как добраться в другой город.

Учитывая возраст и адаптацию в социуме для детей, предлагают следующие темы: