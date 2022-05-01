Даже если не знаешь языка: чат-бот для украинских беженцев, чтобы общаться с иностранцами

Чат-бот "Разговорник U-гайд" поможет украинским беженцам быстрее адаптироваться к жизни в новой стране, ведь имеет шпаргалки на 12 языках. Читайте в материале ТСН.ua, как им пользоваться и что он умеет.
С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, тысячи украинцев уехали за границу в поисках временного убежища. Процесс адаптации в новой стране часто усугубляется незнанием иностранных языков. Ведь нужно получить официальные документы, искать работу, общаться с потенциальными работодателями, подавать на оформление финансовой помощи.
На сложившуюся ситуацию отреагировало бюро переводов MK:translations и создало специального чат-бота " Разговорник U-гайд ", где можно найти шпаргалки с популярными словосочетаниями и словами для полноценного общения в новой стране. Пока доступны следующие языки : английский, немецкий, польский, итальянский, испанский, румынский, португальский, венгерский, греческий, словацкий, чешский и французский.
Чат-ботом "Разговорник U-гайд" абсолютно бесплатный. Для начала использования нужно нажать "Start", предоставить свой номер телефона, выбрать категорию "Для взрослых" или "Для детей" и выбрать язык.
Для взрослых доступны следующие темы:
- Аптечка первой помощи;
- Поход в аптеку и описание симптомов;
- Поход в супермаркет за продуктами;
- Государственные учреждения;
- Аренда квартиры;
- Ориентировка на местности;
- Автомобильная тема;
- Как добраться в другой город.
Учитывая возраст и адаптацию в социуме для детей, предлагают следующие темы:
- Первый день в школе;
- Поход в аптеку и описание симптомов;
- Список школьных уроков;
- ориентация на местности;
- Первый день в детском саду;
- Поход в супермаркет за продуктами с их перечнем.