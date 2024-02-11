"Даже если получим 500 тыс рядовых, куда мы их денем?": эксперт о реальной потребности в мобилизованных

Даже после одобрения 7 февраля Верховной Радой в первом чтении законопроекта об усилении мобилизации пока неизвестно, сколько именно людей планируют мобилизовать в Украине. Все еще продолжаются дискуссии вокруг 500 тысяч человек, которую называл президент Украины. Однако если сейчас в армию пойдут именно столько людей, их все равно "нереально будет научить и отправить воевать".

Об этом в интервью "24 Каналу" сказал военный эксперт Павел Нарожный.

По мнению эксперта, мобилизовать нужно гораздо меньше граждан.

"С военной точки зрения от мобилизации мы никуда не денемся, люди нужны. Зеленский озвучил цифру в 500 тысяч, Залужный отвечал, что таких цифр не называли. Если сейчас в армию призвать 500 тысяч, то их "отрывают" из экономики, да и их просто нереально научить и отправить воевать", – объяснил Павел Нарожный.

По его словам, в Украине нет такого количества полигонов, воинских частей, инструкторов и офицеров. И даже если представить, что всех мобилизованных смогут научить, нужно будет формировать новые воинские части, требующие соответствующей техники.

"Мы получим 500 тысяч рядовых. Куда мы их поденем? Это все означает формирование новых воинских частей и нужно получить всю технику. Я считаю цифру в 500 тысяч абсолютно нереальной и фантастической. Реальная цифра для меня 100-200 тысяч. Не одномоментно (их мобилизовать) – ред.), в течение года", – подчеркнул военный эксперт.

То есть в течение 30 дней нужно было бы мобилизовывать около 30-40 тысяч человек. Хотя и это количество Нарожный считает "субъективным".

Тем временем боец бригады "Азов" считает, что принудительная мобилизация в Украине нужна, ведь военные "заканчиваются", а 300-ые" могут очень долго не возвращаться в строй. В то же время военный с позывным "Банкай" заявил, что прежде всего нужна популяризация армии.

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