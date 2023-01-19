Даже если Россия проиграет войну с Украиной, у нее будут аналогичные амбиции – представитель НАТО

Россияне вынесут уроки с войны и "попробуют улучшить то, что у них было", считают в Альянсе.

В случае поражения России в войне против Украины планы страны-агрессора останутся неизменными, заявил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Об этом Бауэр сказал на пресс-конференции по итогам заседания комитета на уровне начальников генштабов.

Представитель Альянса ответил на вопрос о том, как на расчеты НАТО по потенциальному конфликту с РФ влияет тот факт, что российские силы в войне с Украиной истощаются.

"Я думаю, что все государства соглашаются с фактом, что независимо от исхода войны россияне, скорее всего, будут иметь аналогичные амбиции. Даже если они проиграют войну с Украиной, они продолжат иметь те же амбиции. И по этой причине угроза не исчезает", – заявил адмирал.

Он проинформировал, что в войне против Украины Россия исчерпала свои силы, боеприпасы, танки, БМП и артиллерийские системы.

"Общее мнение таково, что россияне восстановят то, что у них было. Они также усвоят уроки из этого конфликта и попытаются улучшить то, что у них было", – предупредил Бауэр.

По его словам, подобная ситуация повлияет на дальнейшие планы НАТО. Остается только под вопросом, насколько быстро РФ удастся восстановить довоенный потенциал и улучшить его.

"Они не были очень успешными в том, когда совершили вторжение в Украину. На это понадобится время. И идет ли речь о периоде от трех до пяти лет, или от трех до десяти лет – это то, о чем мы вместе должны поговорить. Это будет изучено разведывательными службами", – сообщил глава Военного комитета Альянса.

Напомним, Запад хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин потерпел в войне против Украины большое, неизбежное поражение на уровне того, что пережила нацистская Германия в 1945 году. Именно поэтому западные партнеры активизировались в передаче Украине военной помощи. Такое мнение высказал профессор политических наук Ратгарского Университета США Александр Мотыль.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форме в Давосе заявил, что членство в НАТО будет "лучшей гарантией безопасности" для государства, однако Россия делает все возможное, чтобы предотвратить это.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.