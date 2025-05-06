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Даже если цены на нефть упадут: политолог сказал, сколько еще сможет воевать Россия
РФ будет способна вести войну 7-8 месяцев даже при обвале цен на нефть.
России хватит денег на войну до конца 2025 года, даже если цена на ее нефть упадет ниже 50 долларов за баррель.
Об этом сказал политолог Вадим Денисенко в интервью Radio NV.
По словам эксперта, кремлевский глава Владимир Путин понимает, что на войну РФ потенциала хватит минимум на 7-8 месяцев.
«Россиянам хватит денег до конца 2025 года. Им хватает денег, даже если нефть их Urals будет меньше 50 долларов. То есть, Путин это понимает», — добавил Денисенко.
По словам политолога, диктатор РФ мыслит категорией летнего наступления, которое для него есть и стало эдаким «вундерваффе».
«Он мыслит категорией именно того, что в ближайшие семь-восемь месяцев никаких проблем с бюджетом не будет, а дальше — будем смотреть», — заявил Денисенко.
По его словам, цены на нефть Urals скоро могут достичь отметки в чуть больше 50 долларов, и это критично для России, «но это еще не смертельно».
«Как в том анекдоте, когда приходит отец и говорит о том, что меня выгнали с работы, и жена говорит: „Слава Богу, ты теперь не будешь пить“. Он говорит: „Нет, я буду пить, наши дети будут меньше есть“. Так и здесь: на ВПК денег у них будет хватать все равно. И в армию», — отметил политолог.
Напомним, спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов ответил, сможет ли Россия прорваться в Днепропетровщину до 9 мая.
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