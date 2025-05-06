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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Даже если цены на нефть упадут: политолог сказал, сколько еще сможет воевать Россия

РФ будет способна вести войну 7-8 месяцев даже при обвале цен на нефть.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Даже если цены на нефть упадут: политолог сказал, сколько еще сможет воевать Россия

России хватит денег на войну до конца 2025 года / © Associated Press

России хватит денег на войну до конца 2025 года, даже если цена на ее нефть упадет ниже 50 долларов за баррель.

Об этом сказал политолог Вадим Денисенко в интервью Radio NV.

По словам эксперта, кремлевский глава Владимир Путин понимает, что на войну РФ потенциала хватит минимум на 7-8 месяцев.

«Россиянам хватит денег до конца 2025 года. Им хватает денег, даже если нефть их Urals будет меньше 50 долларов. То есть, Путин это понимает», — добавил Денисенко.

По словам политолога, диктатор РФ мыслит категорией летнего наступления, которое для него есть и стало эдаким «вундерваффе».

«Он мыслит категорией именно того, что в ближайшие семь-восемь месяцев никаких проблем с бюджетом не будет, а дальше — будем смотреть», — заявил Денисенко.

По его словам, цены на нефть Urals скоро могут достичь отметки в чуть больше 50 долларов, и это критично для России, «но это еще не смертельно».

«Как в том анекдоте, когда приходит отец и говорит о том, что меня выгнали с работы, и жена говорит: „Слава Богу, ты теперь не будешь пить“. Он говорит: „Нет, я буду пить, наши дети будут меньше есть“. Так и здесь: на ВПК денег у них будет хватать все равно. И в армию», — отметил политолог.

Напомним, спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов ответил, сможет ли Россия прорваться в Днепропетровщину до 9 мая.

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