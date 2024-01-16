"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами" – Кулеба

Дмитрий Кулеба отметил, что военная помощь потенциально позволит избежать прямого противостояния между НАТО и РФ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил – даже в случае, если у союзников закончится оружие для Украины, то украинцы будут продолжать борьбу за существование нации и "будут воевать лопатами".

Об этом Кулеба сказал в разговоре с ABC News.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", – сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что военная помощь потенциально позволит избежать прямого противостояния между НАТО и Россией. Американские войска будут вынуждены в это вмешаться.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что какой бы сейчас ни была цена поддержки Украины, цена налаживания беспорядка в мире будет гораздо выше.

Напомним, Кулеба исключил какие-либо переговоры с Россией, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя. Министр также прогнозирует "больше поражений" РФ в 2024 году.

Читайте также ведущие новости дня: