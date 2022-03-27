Даже когда собака или кошка умирает, их хоронят — Зеленский о цинизме России относительно своих мертвых солдат

Даже когда собака или кошка умирает, их хоронят — Зеленский о цинизме России относительно своих мертвых солдат

Зеленский назвал такие действия России в отношении своих граждан "дикостью".

Украина не раз обращалась в Россию с просьбой забрать трупы солдат с украинской земли, однако в Кремле отказываются.

Об этом глава государства рассказал в интервью РосСМИ.

"Мы хотим их передать, хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали. Слушайте, ну это все выглядит, ну… Я даже не знаю… Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда шли люди — даже не близкие люди, не родные… Слушайте, даже когда собака или кошка умирает… Так не делают. ... Это пакеты для мусора. Я не понимаю, честно, что люди думают. А особенно, что думают родители этих детей. Я не понимаю", — говорит Зеленский.

Глава государства назвал такие действия России по отношению к своим гражданам "дикостью" и считает, что для руководства РФ это может плохо закончиться.

"Почему это все страшно? Я вам скажу. Страшно потому, что, когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем остальным? А мы точно не свои для правительства России. Вот страшно. Я считаю, что это дикость. И все это плохо кончится. Для Украины мы понимаем во имя чего, что у вас", — заявил украинский президент.

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