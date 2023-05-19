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"Даже Кремль не удержим": террорист Гиркин сделал печальный прогноз для оккупантов

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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"Даже Кремль не удержим": террорист Гиркин сделал печальный прогноз для оккупантов

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин прогнозирует территориальные потери РФ из-за войны в Украине / Фото: скриншот с видео

Главным виновником неудач российской оккупационной армии "эксперт" считает лично президента РФ.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подверг критике президента государства-агрессора Владимира Путина за невыполнение своих конституционных обязанностей верховного главнокомандующего и спрогнозировал для России территориальные потери.

Об этом он говорил в своем ежедневном эфире, фрагменты которого в четверг, 18 мая, публикуют в соцсетях.

“Если будем воевать так далее, то Ростов-на-Дону не удержим через годик. Если будем "спецоперировать" так, как теперь – не удержим ничего. Даже Кремль со временем”, — разошелся в своих зловещих для окупантов прогнозах Гиркин.

Главным виновником неудач российской оккупационной армии "эксперт" считает лично президента РФ.

“Если уж, простите, Кремлевский дворец обстреляли, а у нас никакой реакции на это. Если даже это не заставило президента, как верховного главнокомандующего, стать исполнителем своих, возложенных по Конституции функций, то что уж говорить дальше", — жаловался террорист.

Напомним, ранее российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал истерику российских Z-пропагандистов о якобы широкомасштабном контрнаступлении ВСУ по нескольким направлениям.

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Дата публикации
Просмотры
1219
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