"Даже Кремль не удержим": террорист Гиркин сделал печальный прогноз для оккупантов

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подверг критике президента государства-агрессора Владимира Путина за невыполнение своих конституционных обязанностей верховного главнокомандующего и спрогнозировал для России территориальные потери.

Об этом он говорил в своем ежедневном эфире, фрагменты которого в четверг, 18 мая, публикуют в соцсетях.

“Если будем воевать так далее, то Ростов-на-Дону не удержим через годик. Если будем "спецоперировать" так, как теперь – не удержим ничего. Даже Кремль со временем”, — разошелся в своих зловещих для окупантов прогнозах Гиркин.

Главным виновником неудач российской оккупационной армии "эксперт" считает лично президента РФ.

“Если уж, простите, Кремлевский дворец обстреляли, а у нас никакой реакции на это. Если даже это не заставило президента, как верховного главнокомандующего, стать исполнителем своих, возложенных по Конституции функций, то что уж говорить дальше", — жаловался террорист.

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