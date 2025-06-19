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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Даже "лады" закончились: мать оккупанта получила неожиданный подарок

В Воронеже на мать оккупанта не хватило выплат, поэтому пришлось удовлетвориться футболкой «Z».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
"Компенсация" за смерть оккупанта

"Компенсация" за смерть оккупанта

В России жительница Воронежа вместо белой «Лады» получила за смерть сына-оккупанта футболку и флажки с символикой «Z».

На новость из пропагандистских пабликов обратил внимание украинский журналист Денис Казанский в Telegram.

Мать оккупанта сразу после смерти сына обратилась в российский военкомат с традиционным для родственников погибших россиян вопросом, где деньги. Ей ответили в стиле «аватара» Дмитрия Медведева — «денег нет, но вы держитесь». В военкомате ответили, что им «искренне жаль», но сделать ничего не могут. Однако пообещали отправить посылку.

Очевидно, россиянка надеялась хотя бы на микроволновку, как получил отец коллаборанта на оккупированной Херсонщине.

Представитель оккупационных властей в Скадовске вручил отцу ликвидированного военнослужащего армии РФ микроволновку

Представитель оккупационных властей в Скадовске вручил отцу ликвидированного военнослужащего армии РФ микроволновку

Но ей прислали футболку и флажки с символикой Z.

Футболка в обмен на сына-оккупанта

Футболка в обмен на сына-оккупанта

Наверное, пачка пельменей и то была бы полезнее.

Ранее сообщалось, что вдовам ликвидированных коллаборационистов из оккупированного Донбасса и так называемые «волонтеры» раздали намародеренные шубы. Но таким подарком женщины не долго радовались, ведь после фотосессии у пропагандистских СМИ «волонтеры» забрали шубы обратно.

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Дата публикации
Количество просмотров
64
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