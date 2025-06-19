Даже "лады" закончились: мать оккупанта получила неожиданный подарок

"Компенсация" за смерть оккупанта

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В России жительница Воронежа вместо белой «Лады» получила за смерть сына-оккупанта футболку и флажки с символикой «Z».

На новость из пропагандистских пабликов обратил внимание украинский журналист Денис Казанский в Telegram.

Мать оккупанта сразу после смерти сына обратилась в российский военкомат с традиционным для родственников погибших россиян вопросом, где деньги. Ей ответили в стиле «аватара» Дмитрия Медведева — «денег нет, но вы держитесь». В военкомате ответили, что им «искренне жаль», но сделать ничего не могут. Однако пообещали отправить посылку.

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Очевидно, россиянка надеялась хотя бы на микроволновку, как получил отец коллаборанта на оккупированной Херсонщине.

Представитель оккупационных властей в Скадовске вручил отцу ликвидированного военнослужащего армии РФ микроволновку

Но ей прислали футболку и флажки с символикой Z.

Футболка в обмен на сына-оккупанта

Наверное, пачка пельменей и то была бы полезнее.

Ранее сообщалось, что вдовам ликвидированных коллаборационистов из оккупированного Донбасса и так называемые «волонтеры» раздали намародеренные шубы. Но таким подарком женщины не долго радовались, ведь после фотосессии у пропагандистских СМИ «волонтеры» забрали шубы обратно.

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