"Даже мыслей не было их бросить": девушка, спасшая из Ирпеня обездоленных собак, рассказала о нелегком пути

"Даже мыслей не было их бросить": девушка, спасшая из Ирпеня обездоленных собак, рассказала о нелегком пути

Девушка теперь мечтает спасти родителей и еще 20 их подопечных.

Поражающая фотография — девушка с разноцветными волосами спасает собак с инвалидностью из разбитого Ирпеня – это фото американского фотографа Кристофера Окиконе разнеслось соцсетями и миллионы людей по всему миру задали себе один и тот же вопрос – кто она и как сложилась судьба девушки и ее псов?

ТСН познакомилась с отважной девушкой.

Суровое лицо, фиолетовые волосы и псы вокруг – старые, измученные, без лап и на тележках, но спасенные. Это 20-летняя Настя Тихая и ее бездомные. Настя вышла из Ирпеня сердитой – на иностранных репортеров – щелкали фотоаппаратами и не давали пройти. «Ругалась с ними, чтобы они меня пустили, меня тащила толпа из 19 псов, они крупные все», — рассказывает девушка.

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Это был очень нелегкий путь – на три километра понадобилось три часа. Но теперь они в условно безопасном месте. Ирпенские псы с инвалидностью расселились в кошачьем домике. Здесь легче – по полу можно скользить. «У них инвалидные коляски есть, муж сзади нес, чтобы не перевернулись», – рассказывает Настя.

Выйти невредимой не получилось. «Я пока собак переносила, собаку держала и у меня палец треснул», – говорит девушка.

Настин муж Артур вышел окровавленным, одна из собак пострадала, и ее пришлось нести. А еще у Артура аллергия на шерсть, но что поделаешь… «У нас в жизни мало что изменилось, мы всегда вдвоем, всегда с собаками, единственное — здесь гремит меньше», — говорит девушка.

Они собрались и уехали, когда грохнуло рядом – попало в соседний дом.

На фото особенно примечателен белый худой и измученный пес — Диор – молодец, он не только спасал себя и Настю, но и тащил на себе всех других собак. «Он месяц скитался в лесу, он истощен, голодал, его привезли нам тоже за день до войны», – рассказывает судьбу собаки Настя.

Кем является девушка, которая вытащила собак с инвалидностью с разбитого Ирпеня

Псов готовят к вывозу в Польшу и Венгрию, чтобы там им нашли заботливые семьи, но волонтер Снежанна, которая занимается эвакуацией вместе с Настей объясняет, как же это нелегко. «Нет клеток, мы купили по такой цене, что вы даже представить не можете, мы купили 16, на одну партию вывоза хватит. Нечем везти, нужна большая машина…», – рассказывает девушка.

Также в планах Насти спасти еще и родителей – они остались под Бородянкой и не уезжают – тоже имеют на руках два десятка собак. «Сидят, голодают вместе с собаками, тоже их не бросают, к сожалению, туда пробраться не могут. Я с детства собак люблю, у меня даже мыслей не было их бросить, их нужно было выводить с нами», – говорит девушка.